Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
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Кабмин представит Путину новый пакет антикризисных мер в течение двух дней

Известия11:12

Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса

RT на русском08:39

Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса

Российская газетавчера в 13:21

Правительство в течение двух дней представит Путину пакет антикризисных мер

REGNUM09:57

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Lenta.ru06:38

Справороссы предложили Мишустину меры по поддержке работников небюджетной сферы

ТАСС07:32

Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян

РИА Новости08:04
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила медикам совместительство

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга запретила врачам совмещать работу в нескольких клиниках, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 06:59
Фигурное катание

Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
LiveResult.Ru 10:25
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс вчера в 10:51
ЖКХ

Без счетчиков за горячую воду придется платить больше

ООО "Газпром теплоэнерго МО" информирует о том, что начиная с платежных документов за апрель 2020 г. при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета горячей воды плата за горячую воду в таких жилых помещениях будет определяться исходя из норматива потребления горячей воды с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.
Пушкино сегодня вчера в 03:55
Кино

Disney запустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»

Компания Disney запустила новый спин-офф сериал "Дома с Олафом" - про любимого многими детьми снеговика из дилогии "Холодное сердце".
Российская газета 06:29
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Экономика

Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций

"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Интерфакс 09:35
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Здоровье

Главврач реутовской больницы рассказал о провокации сотрудников

Радио 1 06:49
Футбол

Президент Ла Лиги: «Месси не решит проблемы Серии А»

Серия А испытывает реальный финансовый стресс, и Месси не решит эти проблемы.
Евро-футбол.ру 10:43
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Футбол

Головин — самый прогрессирующий футболист Лиги 1 по версии The Score

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции в текущем сезоне по версии издания The Score.
РИА Новости 02:10
Здоровье

Новый врио главы Коми принял ряд антивирусных решений

Ежедневно в вечернее время новый врио главы Коми Владимир Уйба обращается к жителям республики по видео, где озвучивает все свои идеи.
SM News 06:31
Общество

Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин

7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.
Вести Подмосковья 12:22
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Хоккей

Главный тренер Андрей Мартемьянов покинул ХК «Автомобилист»

Областная газета 11:01
Спорт

Карякин: «Спартаку» не хватает менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить

Есть ощущение, что из-за всех скандалов, отставок тренеров и продаж игроков клубу не хватает успешного менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить.
Чемпионат 14:09
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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