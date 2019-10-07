Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известиявчера в 17:01

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Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВвчера в 18:33

Граждан РФ будут мотивировать копить на пенсию самостоятельно

REGNUMвчера в 21:11

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°вчера в 21:05

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Газета.Ruвчера в 19:59

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ruвчера в 21:51

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ruвчера в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известиявчера в 17:01
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