Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

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Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUMвчера в 09:04

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
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Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Наука

У свиней обнаружена способность пользоваться инструментами

Ученые совершенно случайно обнаружили, что свиньи могут легко управляться с простейшими инструментами.
Goroday.ru 03:02
Футбол

Ибрагимович забил супергол в последнем матче MLS

Life.ru вчера в 08:08
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Армия и оружие

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Общество

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

В Московской области суд арестовал 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки.
Российская газета 07:24
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Политика

Путин наградил орденом Мужества американского астронавта

Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества.
Известия 05:36
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.
РИА Новости 08:54
Игры

Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября на PC, PS4 и Xbox One. Критики успели опробовать новое творение Ubisoft и выставить ему оценки.
Gmbox.ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес

У Ани Лорак заметили округлившийся живот

В сети многие начли обсуждать тот факт, что Ани Лорак может ждать второго ребенка.
ГЛАС.RU вчера в 11:11
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

РИА Новости 04:26
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
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Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета 04:15
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
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