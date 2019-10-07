Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия06 октября в 17:01
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