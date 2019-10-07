Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

Подробнее о событии

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUMвчера в 09:04

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
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Энергетика

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика

Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины

Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Общество

Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на Android 9

Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor 05:34
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
РИА Новости 04:26
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Политика

Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия вчера в 10:33
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Политика

Песков: Слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью

По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.
SM News 05:38
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Армия и оружие

Сирийские саперы уничтожили убежище террористов в Идлибе

Народные новости вчера в 22:59
Происшествия

Пропавшие в Сызрани парень и девушка найдены погибшими

КТВ-Луч 04:18
Политика

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Как стало ранее известно, действующий премьер-министр Новруз Мамедов подал в отставку.
Евразия Daily 03:32
Армия и оружие

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 06:00
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 06 октября в 07:17
Гаджеты

К анонсу OnePlus 7T Pro McLaren Edition начали готовить заранее

iXBT.com 05:01
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Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
Футбол

Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Газета.Ru 03:34
Экономика

России предрекли рекордное число мигрантов

В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Финансы

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 04:47
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
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