Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.

с чего всё началось

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Финансы Силуанов отказал в поддержке детям войны Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Общество Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

Армия и оружие Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе В Донецке заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Политика С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.

Политика Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.

Политика Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.

Единоборства Устинов согласился заменить Спонга и встретиться с Усиком Российский боксёр Александр Устинов готов заменить голландца Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест в преддверии боя с украинцем Александром Усиком.

Общество Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.

Армия и оружие Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Авто Toyota показала новый минивэн Granace Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.

Политика В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.