Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
Известия06 октября в 17:01

Подробнее о событии

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUMвчера в 09:04

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
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Финансы

Силуанов отказал в поддержке детям войны

Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.
REGNUM 04:36
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
RT на русском 06:01
Политика

Открыли правду о работе депутатов ГосДумы и их заработной плате

За все время «против» голосовали депутаты всех фракций менее чем в 1% случаев, в 0,6% – воздержались, в 26% – не нажимали кнопку голосования.
СРБ 07:05
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Армия и оружие

Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе

В Донецке заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться.
Lenta.ru 07:19
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
RT на русском 07:32
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Кино

Джейсон Стэйтем станет инкассатором в новом фильме Гая Ричи

Фильм Про 05:07
Политика

Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной

Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.
News.ru 05:24
Политика

Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:45
Политика

Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Единоборства

Устинов согласился заменить Спонга и встретиться с Усиком

Российский боксёр Александр Устинов готов заменить голландца Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест в преддверии боя с украинцем Александром Усиком.
News.ru 03:14
Общество

Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий

Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
REGNUM 07:38
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Армия и оружие

Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии

Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
REGNUM вчера в 18:08
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Lenta.ru 08:04
Авто

Toyota показала новый минивэн Granace

Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.
32CARS.ru 02:59
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика

В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений

Piter.tv 06:02
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Космос

На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Авто

В России ОСАГО подорожает в два раза

Как сообщает издание «Известия», в скором времени в нашей стране на автомобили могут начать устанавливать телематические датчики, которые позволят страховщикам рассчитать индивидуальный тариф по ОСАГО.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
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