Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.

с чего всё началось

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

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