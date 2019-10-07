Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известия06 октября в 17:01
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Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
Происшествия
В Челнах прооперировали мать, которая убила своего двухлетнего сына
В Набережных Челнах прооперировали 32-летнюю женщину, которая, предположительно, убила своего двухлетнего сына.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Поздравление Путина с днем рождения появилось в небе над Голливудом
Жители американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) выложили в Instagram фотографии и видеозаписи того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хештег VVР67.
Армия и оружие
СМИ сообщили о первом ударе Турции в Сирии во время новой операции
Позднее лидер Турции сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии в преддверии операции.
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Шоу-бизнес
Равшана Куркова рассказала, как поддерживает фигуру
На своей странице в Instagram Равшана Куркова разместила пост, в котором рассказала, как поддерживает фигуру.
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП
Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
Гаджеты
Компания Microsoft решила больше не фокусироваться на ОС Windows
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил зарубежным СМИ, что работа над операционной системой Windows больше не является первостепенной, так как сейчас пользователи стремительно меняют ноутбуки и персональные компьютеры на мобильные устройства.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на северных Курилах из-за урагана
Сахалинские спасатели в связи с прогнозируемым ураганным ветром объявили на 6 октября штормовое предупреждение в Северо-Курильском районе (единственный населенный район на острове Парамушир северной группы Большой Курильской гряды, Сахалинская область).
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
Армия и оружие
Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения».
Общество
СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам
В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили детали исков Главного управления МВД по Москве к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам, пишет «Коммерсантъ».
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия была доставлена в ЦАР
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР.