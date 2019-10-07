Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб
Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.
РИА Новости 10:17
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу
Говорит Москва 09:38
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Российская газета 07:31
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о выводе войск США с северо-востока Сирии
США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция собирается провести операцию по созданию «зоны безопасности».
ФАН 04:44
Общество
Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»
На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь. Всего в опросе участвовало 25 городов.
URA.Ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.
Газета.Ru 02:37
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
РИА Новости 03:48
Политика
Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
Взгляд.ру 10:23
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток вчера в 05:31
Политика
Малявина подтвердила, что получила предложение возглавить АНО «Национальные приоритеты»
Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина подтвердила, что может возглавить автономную некоммерческую организацию "Национальные приоритеты" для коммуникационного сопровождения национальных проектов.
ТАСС 10:29
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
RT на русском 08:53
Кино
Два фильма сразу: Warner Bros. снимет приквел и продолжение «Матрицы»
Американский сценарист Зак Пенн подтвердил в Twitter, что студия Warner Bros. занимается разработкой двух фильмов по вселенной «Матрицы».
Popcornnews.ru 08:50
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Происшествия
При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина
Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Экономика
IKEA откроют через два года в Новой Москве
Новый торговый центр IKEA появится на пересечении Калужского шоссе и МКАД в течение двух лет.
РБК 07:02
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Футбол
Фернандеш рассказал, к чему не смог приспособиться в России
Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе признался, что не смог привыкнуть к холоду в России.
Спорт-Экспресс 08:31