Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известиявчера в 17:01
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Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Энергетика
Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Наука
В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Московский Комсомолец 08:18
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Спорт
Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
iReactor 08:18
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в титульном бою
В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Матч ТВ вчера в 00:04
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Kazanfirst.ru 02:33
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Здоровье
В Пензенской области скорректируют зарплаты главврачей больниц
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать заработную плату главных врачей больниц, а также провести справедливую корректировку.
РИА Пензенской области 06:38
Здоровье
В РПЦ пояснили отношение к абортам
В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Наука
Почему с возрастом хочется меньше спать
Ридус 05:01
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
RT на русском 12:41
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02