Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ruвчера в 21:51

Граждан РФ будут мотивировать копить на пенсию самостоятельно

REGNUMвчера в 21:11

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ruвчера в 17:47

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВвчера в 18:33

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°вчера в 21:05

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известиявчера в 17:01
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Политика

Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.
Газета.Ru 05:33
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Армия и оружие

В ДНР сообщают о разрушениях в результате обстрелов ВСУ

Утренний обстрел населенного пункта Старомихайловка со стороны киевских боевиков привел к повреждению ряда жилых домов.
Новостной фронт 04:25
Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Общество

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Армия и оружие

Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства

Российская газета 03:06
Политика

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29

Вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 Аргентиной отложен.
Ридус вчера в 20:33
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Политика

Спикер Рады назвал условия особого статуса Донбасса

Новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса вступит в силу при некоторых условиях.
Накануне.Ru 05:36
Происшествия

Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке

Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

РБК 00:00
Энергетика

В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины

В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
RT на русском 04:20
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

РБК вчера в 22:45
Энергетика

Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 05:28
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В сети появился трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

ГЛАС.RU 03:26
Экономика

Банк HSBC решил сократить до 10 тысяч рабочих мест

Крупнейший банк Европы, британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы подготовил меры по сокращению расходов, выполнение которых может привести к сокращению до 10 тысяч рабочих мест.
Интерфакс 05:02
Футбол

Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров

Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Культура

Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США

Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Forbes вчера в 18:30
Политика

Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

У Зеленского заговорили об отказе от «формулы Штайнмайера»

После подписания "формулы Штайнмайера" официальный Киев не сможет отказаться от выполнения условий нового договора по Донбассу.
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Гаджеты

Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3

Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.
CNews 04 октября в 07:19
Политика

Киев перенес начало отвода сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
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Украинские военные запустили флешмоб #извинитечтомынесдохли

ТК Звезда вчера в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
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