Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
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