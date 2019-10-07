В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Экономика Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.

Общество Прокуратура Испании заподозрила Фридмана в рейдерстве Как сообщает Financial Times, испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет предпринимателя в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 году.

Происшествия Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Армия и оружие Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского ведомства, по состоянию на 1 сентября у России было 513 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, у США — 668 .

Политика Глава Нацполиции Украины поддержал легализацию проституции Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы легализацию проституции в стране в случае принятия соответствующего решения правительством.

Космос Экзопланета обращается вокруг звезды с периодом всего лишь 18 часов Здравый смысл подсказывает нам, что газовые гиганты должны находиться дальше от родительской звезды, по сравнению с землеподобными планетами, и иметь более продолжительные орбитальные периоды, составляющие до 10 лет и более.

Политика Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США В Кремле считают неприемлемыми задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.