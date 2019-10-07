Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
News.ru вчера в 10:53
Космос
Девятая планета может оказаться чёрной дырой размером с бумажник
В статье, опубликованной в arXiv, онлайн-хранилище препринтов, выдвигается гипотеза, что «девятая планета» может быть одной из подобных древних чёрных дыр.
XXII век 04 октября в 06:14
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября 2019 г. стала самой холодной в столице с начала осени. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
Агентство Москва 00:52
Политика
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране.
Lenta.ru вчера в 23:15
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Шоу-бизнес
Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып
«Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.
OAnews вчера в 01:47
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза
В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Гаджеты
Xiaomi установила абсолютный рекорд продаж
Глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн рассказал о рекордных продажах компании в Индии во время распродажи, которая была проведена в честь праздника Дивали.
UfacityNews.ru 02:04
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 05 октября в 06:16
Политика
В Киеве заявили, что не смогут отказаться от формулы Штайнмайера без последствий
Глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил о том, что отказаться от формулы Штайнмайера теперь не получится.
Новостной фронт 02:12
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru вчера в 08:11
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия вчера в 19:14
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Политика
В США по делу об импичменте Трампа выступил второй информатор
Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия
Японское судно и рыболовецкая шхуна из КНДР столкнулись в море
Мойка78 вчера в 22:51
Здоровье
Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени
Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.
Smolnarod.ru 04 октября в 03:12
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 04:29
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.
REGNUM 02:39
Политика
Социалисты празднуют победу на выборах в Португалии
Сторонники левоцентристской социалистической партии празднуют победу своего движения на парламентских выборах в Португалии, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:25