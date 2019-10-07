В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Футбол «Барселона» разгромила «Севилью» В заключительном матче восьмого тура Барселона на своем поле обыграла Севилью 4:0.

Политика Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.

Наука В России разработают судно для подъема затонувших кораблей Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.

Политика ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса сотрудниками службы депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Культура Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.

Происшествия В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком По имеющейся информации, мать кормила ребенка грудью, однако в какой-то момент младенец захлебнулся молоком и скончался.

Политика Украинская прокуратура возбудила уголовное дело о похищении Саакашвили Прокуратура Украины возбудила уголовное дело о похищении и незаконном перемещении через государственную границу бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.