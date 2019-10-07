Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

Подробнее о событии

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUMвчера в 09:04

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 09:58
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Газета.Ru 04:16
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Общество

Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя

В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
RuNews24.ru 03:15
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия

На Украине рабочего залило расплавленным металлом

РИА Новости 13:59
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor 05 октября в 22:26
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс вчера в 09:08
Армия и оружие

Пентагон отчитался о выводе американских войск с севера Сирии

РБК 16:51
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза обострение ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 16:21
Происшествия

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика

Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов

Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.
Московский Комсомолец 09:13
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru 09:27
Кино

Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги

Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
News.ru 14:35
Авто

Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb

На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.
Discover24 07:45
Космос

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Общество

В онкоцентре Блохина отвергли данные об увольнении около 50 медсестер

Как рассказали в окнкоцентре, 7 октября подписали лишь заявление об увольнении замдиректора детской онкологии и гематологии.
Газета.Ru вчера в 13:16
Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
UfacityNews.ru 01:37
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 15:13
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное