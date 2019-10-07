Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известия06 октября в 17:01
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Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Хоккей
Тарасенко сыграл 500-й матч в НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко достиг отметки в 500 сыгранных матчей в НХЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 23:15
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
RT на русском вчера в 07:20
Наука
Раскрыта связь между паром вейпов и раком легких
iReactor вчера в 17:42
Здоровье
Как очистить кишечник в домашних условиях, объяснили медики
Медики объяснили, что очистить кишечник в домашних условиях можно с помощью продуктов питания.
Пишет Омск вчера в 12:16
Политика
Ушел в отставку премьер Азербайджана
В отставку ушел премьер Азербайджана Новруз Мамедов.
Росбалт 04:48
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса.
REGNUM 04:43
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество
В Екатеринбурге открыли обновлённую набережную
В Екатеринбурге 7 октября торжественно открыли обновлённый участок набережной.
REGNUM вчера в 08:41
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi объявила о презентации новой линейки смартфонов на территории России.
ИнфоСМИ 03:13
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты 06 октября в 20:56
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском вчера в 08:31
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Единоборства
Боец ММА скончался после турнира в Грозном
Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100.
МК-Спорт 04:04
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться об отмене роуминга
Россия и Белоруссия не смогли договориться о двух моментах по межоператорским расчетам, и взяли паузу, хотя ранее страны планировали подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в начале сентября.
Взгляд.ру 03:55
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия
Фигуранту дела Baring Vostok назначили психиатрическую экспертизу
Фигуранту дела Baring Vostok Алексею Кордичеву назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу.
Forbes 03:09
Политика
Владимир Путин отмечает день рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения.
TV BRICS вчера в 07:07