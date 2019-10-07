Экономика

ИзвестияИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 19:59

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ruвчера в 21:51

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°вчера в 21:05

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM09:04

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВвчера в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ruвчера в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Происшествия

СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
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Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12
Происшествия

Племянник Михаила Хачатуряна знал об издевательствах над сестрами

ФАН 10:25
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс 09:08
Происшествия

Бастрыкин оценил работу Следственного комитета на тройку с плюсом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценивает качество работы своего ведомства на тройку с плюсом.
РБК 10:35
Армия и оружие

В ДНР заявили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе

Ридус 09:46
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

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Общество

Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
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NASA опубликовало 3D-карту Луны

Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.
Naked Science вчера в 09:24
Армия и оружие

ВСУ заявили о переносе разведения сил в Золотом на 9 октября

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявило, что разведение сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое, которое должно было состояться в понедельник, 7 октября, перенесено на среду, 9 октября.
RT на русском 10:15
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Политика

Путин повысил зарплаты президенту и премьер-министру

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

США отказались участвовать в операции Турции на севере Сирии

ФАН 00:02
Политика

Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Политика

Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter

Путин после речи шведской школьницы в ООН заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу ее выступления.
РБК 06:04
Политика

Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Происшествия

СК проверит автоинспекторов, отпустивших пьяного судью

Поводом для проверки стала видеозапись задержания управлявшего машиной в нетрезвом виде мужчины, который оказался судьей Ленинского районного суда Маратом Чепурных.
Ридус 10:00
Недвижимость

Число новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
РБК 05:02
Политика

Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
Взгляд.ру 10:23
Финансы

Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах

Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК 04:48
Политика

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru 05 октября в 19:50
Политика

Доклад датского премьера вызвал безудержный смех в парламенте

В Дании члены парламента попросту не смогли сдержать смех в ответ на выступление Метте Фредериксен - премьер-министра страны.
Южный Федеральный 09:20
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
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