Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известиявчера в 17:01
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Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
iReactor вчера в 07:57
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
Американские пошлины сильнее всего ударят по Германии
Новым платежом будут облагаться отвёртки, плоскогубцы, кофе, объективы и сварочные устройства из Германии, передаёт Die Welt.
News.ru 07:18
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
News.ru 05 октября в 02:28
Политика
В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Экономика
Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании
Прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд».
Коммерсантъ 05:50
Экономика
Силуанову предлагают пересмотреть систему налогов для малого бизнеса
В документе, текст которого приводит ТАСС, изложен целый ряд предложений о существенном пересмотре подходов к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса в свете грядущей отмены с 2021 года ЕНВД, который очень востребован у малого бизнеса.
REGNUM 01:58
Политика
Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане
В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.
Взгляд.ру вчера в 14:24
Политика
На Украине объяснили невозможность мира с Россией
Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией.
Lenta.ru 06:59
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Футбол
Александр Соболев будет вызван в сборную России
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sport24 сообщил о том, что форвард Александр Соболев будет вызван в сборную России на ближайшие игры квалификации Евро-2020.
Metaratings вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
РИА Новости 06:06
Армия и оружие
Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж
Помимо прочего, производители Су-57 трансформируют камуфляж истребителя.
Экономика сегодня 05 октября в 06:32
Экономика
Renaissance избавляется от своих торгцентров
Коммерсантъ вчера в 09:11
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Экономика
Сбербанк упростил получение ипотеки
Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.
Коммерсантъ 04:21
Шоу-бизнес
Арт-директор рассказал о состоянии здоровья Бориса Моисеева
Вечерняя Москва 04:15
Происшествия
Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
По данным источника, силовики проверяют возможную причастность ретейлера к незаконному возмещению НДС.
Lenta.ru 05:59
Шоу-бизнес
После развода бывший муж Лолиты Милявской оказался без денег
Ведь на протяжении брака именно Милявская была основным добытчиком в семье, а Иванов посвящал время своему хобби – игре в сквош, которая, тем не менее, практически не приносила денег.
Kleo.ru 04:09
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55