В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Финансы Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Экономика В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.

Хоккей «Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.

Здоровье Больная раком москвичка начала борьбу против пальмового масла Жительница Москвы Наталья Корепина, страдающая раком, составила открытую для других подписей петицию и обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить использование технического пальмового масла с глицидиловыми эфирами в производстве пищевой продукции.

Космос «Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Недвижимость В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.

Происшествия Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования Версия Арашукова Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013 – 2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

Политика В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.

Происшествия Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.

Происшествия Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Культура Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Авто Рестайлинговый Hyundai Creta со дня на день появится в продаже В салоне рестайлингового Hyundai Creta (ix25) появилась виртуальная приборная панель с вертикальным тач-скрин-экраном мультимедиакомплекса и современное рулевое колесо с горизонтальной планкой.

Общество В России могут ввести блокировку пользователей мессенджеров и e-mail Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию, заново внесен в Госдуму.

Наука Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.