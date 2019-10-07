Экономика
ИзвестияВ России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019–2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия06 октября в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Финансы
Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Хоккей
«Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка
Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
Здоровье
Больная раком москвичка начала борьбу против пальмового масла
Жительница Москвы Наталья Корепина, страдающая раком, составила открытую для других подписей петицию и обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить использование технического пальмового масла с глицидиловыми эфирами в производстве пищевой продукции.
Новые Известия вчера в 08:00
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс вчера в 01:30
Недвижимость
В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость
Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM вчера в 05:23
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Версия Арашукова Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013 – 2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Lenta.ru вчера в 07:38
Политика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ 07 октября в 23:45
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА Новости вчера в 22:59
Культура
Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе
Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 15:17
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Авто
Рестайлинговый Hyundai Creta со дня на день появится в продаже
В салоне рестайлингового Hyundai Creta (ix25) появилась виртуальная приборная панель с вертикальным тач-скрин-экраном мультимедиакомплекса и современное рулевое колесо с горизонтальной планкой.
Letnews.ru вчера в 01:45
Общество
В России могут ввести блокировку пользователей мессенджеров и e-mail
Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию, заново внесен в Госдуму.
Ведомости вчера в 11:06
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru вчера в 00:45
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06