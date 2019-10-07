Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.

с чего всё началось

В Госдуме в течение года планируют принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии, пишут «Известия». Планируется финансово мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию, а также принять меры для совершенствования деятельности НПФ.

Россиянам разрешат самим копить себе на пенсию

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