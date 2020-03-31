Экономика
Аргументы и ФактыВ России принят закон об отсрочке уплаты налогов в этом году
Госдума одобрила закон об отсрочке уплаты налогов, сборов и страховых взносов в текущем году, пишет РИА Новости.
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Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.Коммерсантъ04:21
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Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов
Комсомольская правда04:31
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Общество
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В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня
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Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
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За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
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Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
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Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
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Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Армия и оружие
Эксперты Sohu впечатлены техникой маскировки спецназа России
Авторы Sohu обратили внимание на то, что российский спецназ активно использует специальную мазь, нанесение которой позволяет бойцам обманывать телевизоры противника.
Игры
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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально вышли из королевской семьи
Отдельную от британской королевской семьи жизнь начинают принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Общество
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NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
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Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Общество
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Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине, передает ВВС.
Энергетика
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Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова разводится с Джиганом
Известный российский исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова расстаются после 10 лет совместной жизни.