Экономика
Аргументы и ФактыВ России принят закон об отсрочке уплаты налогов в этом году
Госдума одобрила закон об отсрочке уплаты налогов, сборов и страховых взносов в текущем году, пишет РИА Новости.
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Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.Коммерсантъвчера в 04:21
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Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов
Комсомольская правдавчера в 04:31
В Госдуму внесен законопроект о праве правительства РФ давать отсрочку по налогам
Milknews.ruвчера в 02:25
Бюджетный комитет ГД одобрил предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году
ПРАЙМ30 марта в 14:28
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