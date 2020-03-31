Экономика
Аргументы и ФактыВ России принят закон об отсрочке уплаты налогов в этом году
Госдума одобрила закон об отсрочке уплаты налогов, сборов и страховых взносов в текущем году, пишет РИА Новости.
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Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.Коммерсантъвчера в 04:21
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В Госдуму внесен законопроект о праве правительства РФ давать отсрочку по налогам
Milknews.ruвчера в 02:25
Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов
Комсомольская правдавчера в 04:31
Бюджетный комитет ГД одобрил предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году
ПРАЙМ30 марта в 14:28
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Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
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Действия российских властей против распространения коронавируса должны помочь избежать «европейского» сценария в РФ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Владимир Путин дал регионам новые поручения по борьбе с коронавирусом
Глава государства рассказал, что провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах, по итогам которых дал новые поручения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
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Европейский бензин приедет в Россию
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Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона
У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Российский самолет вылетел в США на помощь в борьбе с коронавирусом
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В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
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Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3
Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения.
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В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом
Общество
В России изменили правила техосмотра автомобилей
Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
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В США оценили советские ракетные танки
Происшествия
В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса
По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Гаджеты
Xiaomi урезала цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
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Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений
Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Культура
Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»
На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Общество
На Камчатке введён режим полной самоизоляции
Петропавловск-Камчатский, 1 апреля 2020, 08:03 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал распоряжение о введении в регионе режима полной самоизоляции, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.