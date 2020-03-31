с чего всё началось

Госдума одобрила закон об отсрочке уплаты налогов, сборов и страховых взносов в текущем году, пишет РИА Новости.

В России принят закон об отсрочке уплаты налогов в этом году

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