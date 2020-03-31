Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России принят закон об отсрочке уплаты налогов в этом году

Госдума одобрила закон об отсрочке уплаты налогов, сборов и страховых взносов в текущем году, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Госдума в трех чтениях приняла закон
, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Коммерсантъвчера в 04:21

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Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Вести.Ruвчера в 05:50

В Госдуму внесен законопроект о праве правительства РФ давать отсрочку по налогам

Milknews.ruвчера в 02:25

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Российская газетавчера в 04:33

Госдума одобрила законопроект об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов

Комсомольская правдавчера в 04:31

Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов

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Во II чтении принят законопроект об отсрочке по уплате налогов и сборов

ТК Звездавчера в 04:36

Бюджетный комитет ГД одобрил предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году

ПРАЙМ30 марта в 14:28
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
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Mockva.ru 30 марта в 07:44
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Глава государства рассказал, что провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах, по итогам которых дал новые поручения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Плюс один +1 30 марта в 11:15
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В России разработали способ уничтожения коронавируса

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REGNUM вчера в 22:42
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По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
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Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вести.Ru вчера в 04:43
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Российский самолет вылетел в США на помощь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 21:19
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На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
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Политика

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения.
РБК вчера в 21:54
Общество

В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом

Ведомости вчера в 16:49
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Армия и оружие

В США оценили советские ракетные танки

Известия 00:36
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По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами.
Российская газета 00:58
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
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Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
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Скидки предлагаются не только на смартфоны Xiaomi и Redmi, но и другие продукты экосистемы Xiaomi, включая наушники, умные браслеты, устройства умного дома, чемоданы, телеприставки и так далее.
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Газета.Ru вчера в 09:42
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:08
Общество

Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений

Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Компания вчера в 03:22
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Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
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В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Общество

На Камчатке введён режим полной самоизоляции

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REGNUM 01:03
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Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM вчера в 09:11
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
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