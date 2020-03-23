В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Политика Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Футбол Главный тренер «Локомотива» Семин: буду соблюдать режим самоизоляции Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах для граждан старше 65 лет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Общество Фитнес-клубы в регионах могут закрыться Представители индустрии прогнозируют коллапс рынка В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.

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Происшествия В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.

Транспорт В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.