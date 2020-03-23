Коронавирус

TatCenterTatCenterВ России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Правительство распорядилось приостановить диспансеризацию в связи с коронавирусом

ТАСС03:19

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

РИА Новости02:07

В России приостановили проведение диспансеризации из-за коронавируса

Известия02:19

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

RT на русском02:09

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

Lenta.ru02:29

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Интерфакс02:02

Правительство приостановило диспансеризацию в России из-за коронавируса

РБК01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Газета.Ru 04:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Футбол

Главный тренер «Локомотива» Семин: буду соблюдать режим самоизоляции

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах для граждан старше 65 лет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 04:42
Здоровье

Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Украина.ру 03:31
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Общество

Фитнес-клубы в регионах могут закрыться

Представители индустрии прогнозируют коллапс рынка В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны.
Коммерсантъ 04:13
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Общество

Врач назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Наиболее безопасным видом транспорта в условиях пандемии коронавируса является такси.
ФАН вчера в 15:58
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Технологии

Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

Актуальные Новости 02:43
Авто

В Самарской области раскупили почти все автомобили

В запасниках у самарских автодилеров закончились практически все автомобили, пишет сегодня, 23 марта, «Самарское обозрение».
Pro Город Самара 05:02
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Музыка

Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»

На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Мурманский вестник 20 марта в 09:08
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
ToDay News Ufa вчера в 11:38
Политика

Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Военное дело 02:15
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы

Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
АиФ Саратов 01:52
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное