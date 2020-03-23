Коронавирус
TatCenterВ России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Футбол
Главный тренер «Локомотива» Семин: буду соблюдать режим самоизоляции
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах для граждан старше 65 лет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране
Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Общество
Фитнес-клубы в регионах могут закрыться
Представители индустрии прогнозируют коллапс рынка В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Общество
Врач назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Наиболее безопасным видом транспорта в условиях пандемии коронавируса является такси.
Технологии
Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса
Авто
В Самарской области раскупили почти все автомобили
В запасниках у самарских автодилеров закончились практически все автомобили, пишет сегодня, 23 марта, «Самарское обозрение».
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Общество
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Музыка
Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»
На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
Политика
Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Происшествия
В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников
В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Общество
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы
Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
Общество
В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»
В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Общество
РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву
МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.