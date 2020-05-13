Происшествия
RT на русскомВ России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Армия и оружие
В России предупредили о «силовом поражении» спутников SpaceX
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX могут работать в интересах военных, обеспечивая «функциональное или силовое поражение» другим спутниковым радиоэлектронным системам, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Lenta.ru 09:21
Здоровье
Ростовская область не выполнила условия для выхода из самоизоляции
Для регионов Российской Федерации Роспотребнадзор установил три основных показателя, при которых можно начинать поэтапный выход из введенного ранее режима самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Ugpressa.ru 10:29
Игры
Компания 2K выпустит сборник Mafia: Trilogy
Сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.
News.ru 10:39
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram стала недоступна.
Ведомости 05:45
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Политика
Путин потребовал от регионов дисциплины при выплатах медработникам
Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:41
Общество
Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Пелагеи напела оперу
Певица Пелагея показала видео, на котором ее трехлетняя дочь Таисия напевает оперную композицию. Ролик появился в социальной сети Instagram.
Слово и Дело вчера в 13:01
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
The GEEK 11:05
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН 09:25
Экономика
В Подмосковье с июля на три месяца заморозили тарифы ЖКХ
Власти Московской области приняли решение заморозить цены на жилищно-коммунальные услуги сроком на три месяца, начиная с 1 июля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
РИА Новости 10:58
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Авто
Автоэксперт рассказал, как не ошибиться при покупке подержанного авто
Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с журналистом издания «НьюИнформ» рассказал, на какие моменты нужно обращать внимание водителям, покупающим автомобиль на вторичном рынке.
NewInform вчера в 06:59
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
Общество
Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.
RT на русском 10:30
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24