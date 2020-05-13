Происшествия
ИзвестияРосздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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с чего всё началось
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года, сообщается на сайте службы.BFM.ru05:53
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Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Политика
Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику
Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику. На эти заводы приходится около 35% экспорта говядины, отправляемой в Китай.
Деловое.ТВ 06:57
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Общество
Рособрнадзор изучит возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки изучает возможность проведения кампании по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) во второй половине июня.
Вечерняя Москва 07:08
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
Политика
Путин потребовал от регионов дисциплины при выплатах медработникам
Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:41
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Общество
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США
Экспресс газета 06:19
Армия и оружие
Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания
Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
Inc-news.ru 01:15
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Гаджеты
Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за 70 000 рублей
Совсем недавно Apple представила колёсики для Mac Pro за 70 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести новый iPhone 11.
The GEEK 07:39
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08