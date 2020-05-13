с чего всё началось

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ-2020 Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса. 1

Политика Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику. На эти заводы приходится около 35% экспорта говядины, отправляемой в Китай. 1

Политика Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». 2

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,3K

Общество Рособрнадзор изучит возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки изучает возможность проведения кампании по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) во второй половине июня. 37

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 133

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева. 8

Общество В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год. 102

Политика Путин потребовал от регионов дисциплины при выплатах медработникам Президент России Владимир Путин потребовал от властей регионов соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медицинских работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом COVID-19. 20

Происшествия Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист. 1

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой. 5

Армия и оружие Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости. 2

Кино Назван самый популярный фильм в период самоизоляции Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%. 72

Политика Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин «Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам. 5