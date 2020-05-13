Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. Отмечается, что приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.

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