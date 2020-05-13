Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.

Экономика Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения.

Общество Bild: Германия рассчитывает полностью открыть границы с 15 июня Новый Калининград Германия планирует полностью открыть свои границы с 15 июня.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,1K

Общество Треть российских ресторанов может обанкротиться после карантина Около трети всех российских ресторанов, которые начнут свою работу после смягчения ограничений в связи с пандемией COVID-19, прекратят свою работу в течение нескольких месяцев, считают эксперты, 13 мая сообщает ТАСС. 2

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 353

Здоровье Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325. 1

Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Единоборства Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

Общество Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Общество В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. 50

Здоровье В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. 36