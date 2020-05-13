Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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