Происшествия
RT на русскомВ России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
ТАСС 11 мая в 14:52
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом
Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
Экономика
Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения.
Взгляд.ру 01:30
Общество
Bild: Германия рассчитывает полностью открыть границы с 15 июня
Новый Калининград Германия планирует полностью открыть свои границы с 15 июня.
Новый Калининград.Ru 04:08
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Игры
Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam
Дни24 вчера в 08:49
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Треть российских ресторанов может обанкротиться после карантина
Около трети всех российских ресторанов, которые начнут свою работу после смягчения ограничений в связи с пандемией COVID-19, прекратят свою работу в течение нескольких месяцев, считают эксперты, 13 мая сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:34
Происшествия
В Коми медведь пробрался в этнопарк и загрыз двух лосей
Общественное телевидение России 02:48
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Здоровье
Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области
По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325.
Kurskcity.ru 03:37
Общество
В Татарстане выявили 87 новых случаев коронавируса
Число новых выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день в Татарстане составило 87.
Коммерсантъ Казань 03:47
Армия и оружие
Россия и Турция провели в Идлибе десятое совместное патрулирование
REGNUM вчера в 06:29
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Общество
Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек
НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
НТА-Приволжье вчера в 04:59
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Армия и оружие
«Князь Владимир» вышел в Белое море на контрольные испытания
Российская газета 03:37
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском 11 мая в 16:03
Общество
Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей
Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Происшествия
Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье
Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.
REGNUM 03:32
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25