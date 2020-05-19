Коронавирус
РИА НовостиВ России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Помощник Гриднева в комментарии для РИА Новости уточнил, что решение о приостановке вакцинации детей будут принимать региональные власти. Распространение коронавирусной инфекции В России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч.
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с чего всё началось
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.РИА Новости04:46
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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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