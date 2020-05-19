Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
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В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.
РИА Новости04:46

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Плановую вакцинацию опять попытались отменить в России. Но взрослым прививки уже не делают

Телеканал 360°07:41

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

RT на русском04:00

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

РИА Новости04:46

В Минздраве разъяснили подробности приостановки вакцинации в России

Известия05:31

Минздрав прокомментировал приостановку плановой вакцинации в России

Lenta.ru05:29

Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за пандемии

ТАСС04:26

В Минздраве объяснили ситуацию с приостановкой плановой вакцинации

РБК06:37
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Политика

Путин поручил оценить работу властей по выплатам медикам

«Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объеме получают помощь люди и конкретные предприятия», — сообщил Путин в начале совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
ФАН 08:19
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Политика

Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что повысил коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
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Общество

Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

REGNUM 16 мая в 14:16
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Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

REGNUM вчера в 08:37
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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о пытках женщины в полицейском участке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в отношении полицейских города Усолье-Сибирского в Иркутской области, которых обвиняют в пытках женщины на допросе в 2016 году.
Взгляд.ру 05:13
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Игры

Геймплей видеоигры Ghost of Tsushima выглядит потрясающе

По словам Sony, игра Ghost of Tsushima появится 17 июня на PlayStation 4.
Megaobzor.com вчера в 08:05
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
5
Политика

Медведев заявил, что конца кризису не видно

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
Piter.tv 08:08
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
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Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс

46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
5
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Гаджеты

Представлены доступные защищенные умные часы AmazFit Ares

iXBT.com 02:51
Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
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Наука

Создан способный изменять свойства различных поверхностей материал

Индикатор вчера в 08:30
2
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Москва ответила NYT на «1700 смертей»

Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
81
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Политика

Михаил Мишустин вышел из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса.
Вечерний Мурманск 08:04
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
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Здоровье

Астраханцы требуют перекрыть бесконтрольный въезд в регион

Жители Астраханской области обратились к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой перекрыть бесконтрольный въезд в регион.
Арбуз 08:18
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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