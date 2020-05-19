Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Помощник Гриднева в комментарии для РИА Новости уточнил, что решение о приостановке вакцинации детей будут принимать региональные власти. Распространение коронавирусной инфекции В России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч.
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с чего всё началось

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.
РИА Новости04:46

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Плановую вакцинацию опять попытались отменить в России. Но взрослым прививки уже не делают

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В Минздраве объяснили ситуацию с приостановкой плановой вакцинации

РБК06:37

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Lenta.ru05:29

В Минздраве сообщили, что вакцинация детей не отменялась на федеральном уровне

ТАСС06:32
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Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

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ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, за апрель уже завершаются, и в ряде регионов Минздрав осуществляет контроль за доведением средств "в ручном режиме".
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Рубрику решили запустить одновременно с 5-летием «Ведьмака 3: Дикая охота», посвятив ему первую работу — попытку превратить мрачный релизный трейлер RPG в аниме.
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Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
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Названа дата открытия Турции для российских туристов

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Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.
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В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

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