Коронавирус
РИА НовостиВ России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Помощник Гриднева в комментарии для РИА Новости уточнил, что решение о приостановке вакцинации детей будут принимать региональные власти. Распространение коронавирусной инфекции В России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.РИА Новости04:46
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Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
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Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
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BFM.ru вчера в 23:26
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Шоу-бизнес
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста
Есть данные, что этими устройствами были iPhone 7 и iPhone 5. В этом случае Apple предоставила только данные в сервисе iCloud, но данные для доступа к памяти самого смартфона она давать отказалась, ссылаясь на то, что это предоставляет угрозу национальной безопасности.
Astera 09:32
Игры
«Яндекс.Деньги» выпустили банковские карты с героями «Ведьмака»
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CyberSport.ru 09:58
Общество
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, за апрель уже завершаются, и в ряде регионов Минздрав осуществляет контроль за доведением средств "в ручном режиме".
Московский Комсомолец 08:47
Игры
«Канобу» попыталась сделать релизный трейлер третьего «Ведьмака» в аниме-стиле
Рубрику решили запустить одновременно с 5-летием «Ведьмака 3: Дикая охота», посвятив ему первую работу — попытку превратить мрачный релизный трейлер RPG в аниме.
Игромания.ру 09:19
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com вчера в 01:21
Происшествия
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Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
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Ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова назначен хоккейный журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.
Sport24.ru 04:01
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В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Названа дата открытия Турции для российских туристов
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В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
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Медики в Краснодарском крае пожаловались на то, что не получили надбавки. Их вызвали в полицию
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Политика
Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
Взгляд.ру 09:29
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
Wroom.ru 09:09
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Google показала наушники с «умным» шнуром
Итог – в 94% случаев, провод определит, что нажимает человек. Кстати, эта технология не ограничена лишь применением в наушниках.
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Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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США доставят аппараты ИВЛ в Россию военными самолетами
Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.
Газета.Ru 09:34
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Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
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В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11