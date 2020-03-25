Депутатский законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесенный в Госдуму в среду, касается лишь случаев, произошедших по неосторожности.

с чего всё началось

Речь идет об умышленном причинении смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения карантина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по госстроительству и законодательству. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

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