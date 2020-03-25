Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Речь идет об умышленном причинении смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения карантина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по госстроительству и законодательству. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.
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с чего всё началось

Умышленное заражение, повлекшее смерть, квалифицируют как терроризм или диверсию

Депутатский законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесенный в Госдуму в среду, касается лишь случаев, произошедших по неосторожности.
ТАСС04:19

Подробнее о событии

Крашенинников предложил приравнять нарушение карантина к терроризму

РБК05:40

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Lenta.ru04:42

Разносчиков коронавируса решили приравнять к террористам и диверсантам

Московский Комсомолец04:50

Причинение смерти из-за нарушения карантина приравняют к терроризму

Известия05:01

Умышленное заражение могут приравнять к терроризму

RT на русском05:36

Убийство при нарушении карантина приравняют к терроризму

РЕН ТВ04:09

Наказывать нарушителей карантина, заразивших других, планируется как хулиганов, террористов или диверсантов

Фонтанка.Ру04:46
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Финансы

Доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 18 марта.
Коммерсантъ 03:14
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Политика

Собянин предложил жестко контролировать борьбу с COVID-19 в регионах

Как заявила на той же встрече руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, к 24 марта в Москве официально подтверждено 290 случаев заражения COVID-19, еще 150 человек находятся в процессе проверки.
РБК вчера в 13:39
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:20
Футбол

«Брайтон» и «Борнмут» выделят по 1000 билетов медработникам

Клубы на своих официальных сайтах сообщили, что выделят по 1000 билетов на ближайшие матчи медицинским работникам страны и их семьям.
Sport24.ru 05:09
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор вчера в 09:39
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:53
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Футбол

Игорь Черевченко: В «Арсенале» серьезно отнеслись к ситуации

Советский спорт 05:51
Игры

ПК-версия GTA IV вернулась в продажу, но не без подвоха

Как и было обещано, 24 марта ПК-версия криминального боевика Grand Theft Auto IV вернулась на цифровые прилавки в виде полного издания для Steam и Rockstar Games Launcher.
3DNews 04:08
Общество

В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»

Российская газета 03:43
Происшествия

В Коми выявлены новые случаи коронавируса

Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
REGNUM 05:30
Происшествия

Житель Кузбасса предлагал услуги по запугиванию коронавирусом

Фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
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