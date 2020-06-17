Министерство обороны России приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ. Кроме того согласованы параметры выборки добровольцев.

К клиническим испытаниям вакцины от коронавируса приступает Минобороны

Футбол Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год Позже организация объявила о переносе чемпионата Европы на 2021 г. Турнир пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.

Шоу-бизнес Сын Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в ДТП Сын актера Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова. Уроженец Рязани погиб после ДТП с участием артиста. 18

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 3

Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете». 5

Общество На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.

Общество Москва побила температурный рекорд 1956 года В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса. 74

Общество В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 29

Авто В России стартовали продажи обновленного Renault Kaptur В понедельник, 15 июня, в России официально стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur, который дебютировал в конце мая. 12

Общество На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране. 614

Происшествия Арестованная за публичный секс в центре Москвы заявила о постановке 19-летняя девушка, которая была арестована после публичного занятия сексом у амфитеатра на Хохловской площади в центре Москвы, заявила сотрудникам полиции, что запись была постановочной. 176

Армия и оружие Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей Как сообщили в российском Минобороны, для сопровождения российских ракетоносцев тогда также вылетели истребители F-22 ВВС США.Тогда в ведомстве отметили, что американские самолеты в мае пять раз приближались к границам России. 16

Фигурное катание Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 16