Коронавирус

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Министерство обороны России приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ. Кроме того согласованы параметры выборки добровольцев.
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

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В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 18:42

Минобороны и центр Гамалеи начинают клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 17:08

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Газета.Ruвчера в 17:37

В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

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В ближайшие дни начинается тестирование на добровольцах первой российской вакцины от COVID-19

Первый каналвчера в 00:33
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РБК 06:03
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