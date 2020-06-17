Коронавирус
Русская ПланетаК клиническим испытаниям вакцины от коронавируса приступает Минобороны
Министерство обороны России приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ. Кроме того согласованы параметры выборки добровольцев.
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В ближайшие дни начинается тестирование на добровольцах первой российской вакцины от COVID-19
Первый каналвчера в 00:33
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Футбол
Финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год
Позже организация объявила о переносе чемпионата Европы на 2021 г. Турнир пройдет в следующем году с 11 июня по 11 июля.
Ведомости 10:06
Шоу-бизнес
Сын Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в ДТП
Сын актера Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова. Уроженец Рязани погиб после ДТП с участием артиста.
Экономика сегодня 08:33
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Происшествия
Домработница Михаила Ефремова рассказала о состоянии актера
Вечерний курьер 10:06
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Политика
США ввели новые санкции против Сирии и её президента
Вашингтон, 17 июня 2020, 15:56 — REGNUM Новые американские санкции, введённые против Сирии, затронут президента страны Башара Асада и его жену Асму.
REGNUM 08:56
Общество
Москва побила температурный рекорд 1956 года
В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса.
Вести.Ru 07:17
Общество
В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ
Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 09:13
Авто
В России стартовали продажи обновленного Renault Kaptur
В понедельник, 15 июня, в России официально стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur, который дебютировал в конце мая.
AutoNews 15 июня в 12:30
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы из-за коронавируса
В Совете Федерации разработали законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 07:48
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери армии в Первой мировой
В одном только американском штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 30 909 человек.
Evo-rus.com 05:38
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Общество
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения
Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже
Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 09:28
Происшествия
Арестованная за публичный секс в центре Москвы заявила о постановке
19-летняя девушка, которая была арестована после публичного занятия сексом у амфитеатра на Хохловской площади в центре Москвы, заявила сотрудникам полиции, что запись была постановочной.
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
Как сообщили в российском Минобороны, для сопровождения российских ракетоносцев тогда также вылетели истребители F-22 ВВС США.Тогда в ведомстве отметили, что американские самолеты в мае пять раз приближались к границам России.
РБК 05:46
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Гаджеты
Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 поступил в продажу в России
На российском рынке появилась новая версия фитнес-трекера Xiaomi Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC. Девайс предлагается по цене 3 990 рублей.
Anonsens 07:18
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 02:42
Политика
Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей
Алексей Навальный опубликовал законопроект о поправках в пункт 4 статьи 23.1 закона «О ветеранах».
RuNews24.ru 09:15
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Происшествия
В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека
Легкомоторный самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, в результате аварии погибли двое мужчин.
РБК 08:02
Политика
Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Происшествия
Полицейский и еще два человека погибли в перестрелке в Ингушетии
Новый Век вчера в 07:39