Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

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