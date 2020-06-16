Коронавирус
Lenta.ruВ России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».
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В ближайшие дни начинается тестирование на добровольцах первой российской вакцины от COVID-19
Первый каналвчера в 00:33
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Политика
СМИ Израиля: Путин спас Тель-Авив от потери оккупированных территорий
Незадолго до описываемых событий, в декабре 2016 года, ООН принял резолюцию, осуждающую Израиль за оккупацию арабских территорий, захваченных во время Шестидневной войны.
Военное обозрение 02:19
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Политика
Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»
Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен у The Black Eyed Peas
Российскую группу Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, заподозрили в плагиате.
iReactor вчера в 00:01
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Май Абрикосов рассказал, как вернуть популярность «Дому-2»
Бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов дал рекомендации продюсерам шоу «Дом-2», как снова сделать проект популярным.
News.ru 02:40
Армия и оружие
В России планируют создать новую боевую экипировку на смену «Ратнику»
Планируется, что в России будет создана боевая экипировка нового типа. Она придет на смену привычному «Ратнику».
Актуальные Новости 02:11
Политика
В МИД Чехии считают проблему с высылкой российских дипломатов решенной
Чехия ожидала ответных действий РФ на высылку из республики в начале июня двух российских дипломатов, что выразилось в объявлении в понедельник персонами нон грата двух сотрудников чешского посольства в России.
ТАСС 15 июня в 06:54
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Экономика
Американский финансист Роуч предсказал резкое обесценивание доллара
По мнению Стивена Роуча, американский доллар переживает один из худших периодов в своей истории.
ПолитРоссия вчера в 05:11
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Происшествия
Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью
Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.
РБК 01:10
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Космос
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса древнюю пирамиду
OAnews вчера в 12:22
Кино
Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука
Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
REGNUM вчера в 12:53
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00