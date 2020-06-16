Коронавирус
Lenta.ruВ России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».
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В ближайшие дни начинается тестирование на добровольцах первой российской вакцины от COVID-19
Первый каналвчера в 00:33
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Футбол
Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с неаполитанским «Наполи».
Чемпионат вчера в 13:36
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
Кино
Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года
Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor 15 июня в 14:53
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Армия и оружие
КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 19:55
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
Культура
Легендарный уличный кот по имени Боб умер в возрасте 14 лет
Знаменитый рыжий кот Боб, ставший прототипом главного героя бестселлера Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб» и одноименного фильма, скончался в возрасте 14 лет.
Инфо24 вчера в 14:28
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия
Клиенты МТС-банка пожаловались на кражу денег с карт
Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.
РБК вчера в 23:00
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru вчера в 06:15
Политика
Путин подписал указ о продлении правовых мер в отношении иностранцев
Глава РФ Владимир Путин продлил до 15 сентября действие принятых из-за пандемии коронавируса временных мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства на территории России.
Аргументы и Факты 15 июня в 09:39
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Здоровье
Сахалинцы сами заражают друг друга коронавирусом
По словам Фунтусовой, Роспотребнадзор всегда напоминает жителям региона о социальной дистанции, но сахалинцы ее не соблюдают.
АСТВ 00:19
Экономика
Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад
«Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — цитирует Мякишеву «агентство Прайм».
URA.Ru вчера в 19:50
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ вчера в 12:57
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
Футбол
Сегодня «Астон Вилла» примет на своем поле «Шеффилд» в первом матче после рестарта АПЛ
Гости занимают седьмое место в чемпионате Англии с 43 очками и у них есть хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.
ГЛАС.RU вчера в 17:52
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11