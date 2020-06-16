Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Происшествия В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки «По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. 62

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,2K

Происшествия СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. 108

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,6K

Армия и оружие КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политика В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. 328

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 513

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 275

Футбол Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!". 1

Происшествия Клиенты МТС-банка пожаловались на кражу денег с карт Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.

Политика Жириновский предложил разделить США на две части Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили. 81

Политика Путин подписал указ о продлении правовых мер в отношении иностранцев Глава РФ Владимир Путин продлил до 15 сентября действие принятых из-за пандемии коронавируса временных мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства на территории России. 49

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.

Здоровье Сахалинцы сами заражают друг друга коронавирусом По словам Фунтусовой, Роспотребнадзор всегда напоминает жителям региона о социальной дистанции, но сахалинцы ее не соблюдают.

Экономика Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад «Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — цитирует Мякишеву «агентство Прайм». 3

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen 3000XT Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров. 3

Футбол Сегодня «Астон Вилла» примет на своем поле «Шеффилд» в первом матче после рестарта АПЛ Гости занимают седьмое место в чемпионате Англии с 43 очками и у них есть хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.

Политика В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда». 300