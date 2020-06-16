Коронавирус
Lenta.ruВ России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Экономика
В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+
В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
Интернет
Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider
Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 17:24
Наука
Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
Экономика
С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»
С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
Футбол
Все судьи РПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус
Арбитры российской премьер-лиги в преддверии возобновления чемпионата России сдали тест на COVID-19.
Нева Спорт 16:20
Гаджеты
Apple уже работает над складным iPhone
MobiDevices вчера в 03:29
Киберспорт
Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере
Goroday.ru вчера в 20:41
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru 14:06
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
Общество
Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье
В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости 17:49
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня вчера в 09:27
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
РИА Новости 19:02
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
Компания Boston Dynamics, создающая впечатляющих и похожих на живых существ роботов, наконец, начала свободно продавать четвероногого робота Spot.
3DNews 11:48
Кино
Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов
На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах.
ИА Красная Весна 10:32
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials
После масштабной конференции PC Gaming Show в интернете появился новый трейлер игры The Outlast Trials, в котором демонстрировались сумасшедшие врачи и эксперименты на людях.
Evo-rus.com 14 июня в 11:41
Космос
США запустят военный спутник с борта МКС
США запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны страны DARPA 17 июня с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 21:45
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Российская газета 11:47
Гаджеты
AMD готовит чипсет PRO565 для корпоративных настольных ПК
Сегодня в продажу по всему миру поступили материнские платы на чипсете AMD B550 и вместе с этим выяснилось, что компания AMD готовит ещё один вариант системной логики для настольных компьютеров.
3DNews 07:37
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Экономика
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00