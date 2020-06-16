Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».
Читать в источнике
Комментировать188

Подробнее о событии

В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

RT на русском18:42

Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID-19 на людях

РБК11:05

Минобороны и центр Гамалеи начинают клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАСС17:08

В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости18:03

Минобороны РФ приступают к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Газета.Ru17:37

В атаку на вирус

Российская газета13:40

Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса

Lenta.ru18:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

Вести.Ru 18:37
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
1,5K
Экономика

В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+

В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
3
Интернет

Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider

Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 17:24
Наука

Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
24
Экономика

С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»

С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
1
Футбол

Все судьи РПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус

Арбитры российской премьер-лиги в преддверии возобновления чемпионата России сдали тест на COVID-19.
Нева Спорт 16:20
Гаджеты

Apple уже работает над складным iPhone

MobiDevices вчера в 03:29
9
Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста 10:34
23
Киберспорт

Сыграть в Counter-Strike 1.6 теперь можно в браузере

Goroday.ru вчера в 20:41
Спорт

В Steam стартовал летний фестиваль игр

На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru 14:06
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости 10:06
1,1K
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
46
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
5
Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
2,1K
Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости 17:49
1
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
2
Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня вчера в 09:27
91
Здоровье

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

РИА Новости 19:02
2
Музыка

Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno

Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
214
Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

Компания Boston Dynamics, создающая впечатляющих и похожих на живых существ роботов, наконец, начала свободно продавать четвероногого робота Spot.
3DNews 11:48
17
Кино

Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов

На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах.
ИА Красная Весна 10:32
6
Игры

Новый трейлер The Outlast Trials

После масштабной конференции PC Gaming Show в интернете появился новый трейлер игры The Outlast Trials, в котором демонстрировались сумасшедшие врачи и эксперименты на людях.
Evo-rus.com 14 июня в 11:41
3
Космос

США запустят военный спутник с борта МКС

США запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны страны DARPA 17 июня с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 21:45
Наука

Ученые из США открыли способ вернуть молодость

ФАН 05:17
5
Кино

DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

Российская газета 11:47
2
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe 07:56
39
Гаджеты

AMD готовит чипсет PRO565 для корпоративных настольных ПК

Сегодня в продажу по всему миру поступили материнские платы на чипсете AMD B550 и вместе с этим выяснилось, что компания AMD готовит ещё один вариант системной логики для настольных компьютеров.
3DNews 07:37
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,5K
Экономика

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное