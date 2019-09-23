Армия и оружие
Газета.RuВ России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергея Хохлова. Как отмечается, базовые версии новых самолетов буду беспилотными.
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с чего всё началось
В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.РИА Новости01:36
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