Армия и оружие
REGNUMВ России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
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с чего всё началось
В России начались исследования с целью создания новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").РИА Новостивчера в 20:03
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Кремль не исключает перенос парада Победы
Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Коронавирус в Калужской области: появились новые данные на 16 апреля
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло со 102 до 122.
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Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
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Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
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Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
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Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом
По числу зараженных Белоруссия обогнала Украину, где за сутки показатель увеличился на 397 — до 4 161 человека.
Rambler News Service 06:57
Общество
Свердловский губернатор сказал, когда завершится учебный год
REGNUM вчера в 11:48
Общество
С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 14 апреля в 08:41
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся»
Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче.
RuNews24.ru 01:41
Шоу-бизнес
Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре
Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго.
Lisa.ru вчера в 13:30
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Происшествия
СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе
Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:23
Наука
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
Австралийские исследователи из института SOI засняли в океане самого большого хищника — сифонофору длиной порядка 47 метров, что примерно вдвое длиннее голубого кита.
Sibnet Новости вчера в 10:34
Происшествия
Жителя Саратова оштрафовали за прогулку в сквере на Рахова
Выяснилось, что мужчина оказался в вечернее время в сквере имени Рахова, нарушив тем самым ограничение на посещение гражданами мест массового отдыха людей.
Взгляд-инфо 06:14
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
На фото Брежнева прикрывает рукой свою грудь. Знаменитость никогда не скрывала свои пышные формы.
Территория новостей 05:30
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Авто
АвтоВАЗ сменил название компании «GM-АвтоВАЗ»
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы», — сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании.
Автоновости дня 04:39
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Политика
Мишустин поручил подготовить меры поддержки строительной отрасли
Как сообщалось, президент Владимир Путин проведет в четверг совещание с правительством по поддержке строительной отрасли.
Интерфакс 05:40
Политика
ЛНР и Киев провели обмен пленными
Lenta.ru 03:46