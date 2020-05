Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Белвью, США, 26 мая 2020, 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam.