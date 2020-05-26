Армия и оружие
REGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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с чего всё началось
Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:10
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