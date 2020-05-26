Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Общество В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев. 561

Общество В России повысят накопительные пенсии В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 149

Общество В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки «По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС). 1

Общество Мишустин призвал россиян провести отпуск в России Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер. 2,8K

Армия и оружие ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. 12

Экономика МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки 25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки. 30

Происшествия В Москве найден мертвым генерал ФСБ В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.

Происшествия В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Политика США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.

Происшествия В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.

Общество Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 996

Общество ФАС поручила проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями в 56 регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.

Общество Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.

Политика Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. 7