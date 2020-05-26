Армия и оружие
REGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество
Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге
В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Общество
Мишустин призвал россиян провести отпуск в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Армия и оружие
ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах
Bimru.ru вчера в 01:31
Экономика
МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки
25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор 03:53
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал ФСБ
В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
Lenta.ru 04:43
Происшествия
В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах
В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
Политика
Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега реки Иордан: она пройдет в июле.
Lenta.ru вчера в 12:29
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 24 мая в 15:56
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей
Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
Общество
ФАС поручила проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями в 56 регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 05:12
Общество
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24