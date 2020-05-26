Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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с чего всё началось

Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:10

Подробнее о событии

Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА

Взгляд.ру04:32

В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

News.ruвчера в 20:35

СМИ узнали о строительстве в России стелс-бомбардировщика

РБК01:07

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ruвчера в 22:26

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

Известиявчера в 21:50

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Газета.Ru04:05

Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

ТАССвчера в 20:10
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Общество

Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге

В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
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Общество

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Происшествия

Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке

Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Общество

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Общество

В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
1
Общество

Мишустин призвал россиян провести отпуск в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Армия и оружие

ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru вчера в 01:31
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Экономика

МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки

25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор 03:53
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Происшествия

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
Lenta.ru 04:43
Происшествия

В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах

В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
Политика

Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега реки Иордан: она пройдет в июле.
Lenta.ru вчера в 12:29
6
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Политика

США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 24 мая в 15:56
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
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Здоровье

В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей

Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
7
Общество

ФАС поручила проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями в 56 регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 05:12
Общество

Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России

На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Политика

Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
7
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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