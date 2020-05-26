Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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с чего всё началось

Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:10

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Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА

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Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА

Российская газета07:42

СМИ узнали о строительстве в России стелс-бомбардировщика

РБК01:07

Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА

Взгляд.ру04:32

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ruвчера в 22:26

В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

News.ruвчера в 20:35

Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

ТАССвчера в 20:10
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Общество

В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки ресторанов и кафе

С 1 июня в Севастополе смогут открыться летние площадки кафе и ресторанов.
Российская газета 10:33
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Энергетика

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 17:26
Политика

Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
РИА Новости 17:21
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам

Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
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Хоккей

Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно

Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн на канале НХЛ в YouTube.
РИА Новости 16:49
Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Metaratings вчера в 12:06
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Общество

Особое мнение: Юрий Сапрыкин

Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
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Футбол

Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки

Говорит Москва вчера в 12:23
Политика

Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 09:35
11
Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
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Киберспорт

Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One

MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
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Происшествия

Елена Полонская вместе с мужем участвовала в поисках пропавшей девочки

Глава Пскова Елена Полонская вместе с мужем участвовала в поисках пропавшей в садоводстве «Кебь» Псковского района трёхлетней девочки 26 мая.
Псковское агентство информации 17:44
Гаджеты

Apple может выпустить iPhone без отверстий

Компания Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.
News.ru 13:34
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
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Космос

Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы

Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
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Экономика

Индекс S&P 500 впервые с начала пандемии превысил 3000 пунктов

Индекс широкого рынка S&P 500, который объединяет крупнейшие по капитализации компании на рынках США из различных секторов, 26 мая в течение дня вырос на 2,2%, превысив 3000 пунктов впервые с начала пандемии COVID-19, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.
Forbes 15:20
Общество

Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
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Политика

США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
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Космос

Ракете Илона Маска впервые доверят жизни астронавтов

Совместная миссия с НАСА станет прецедентом, ранее многоразовым ракетам SpaceX жизни астронавтов не доверяли.
Вести.Ru 02:20
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Общество

Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Общество

В РФ зарегистрирован новый препарат для лечения осложнений COVID

В России зарегистрирован отечественный препарат для профилактики одного из осложнений коронавируса — цитокинового шторма.
URA.Ru 15:46
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Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
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Космос

Virgin Orbit выронил запускаемую ракету

Компания Virgin Orbit заявила, что во время испытательного полета в воскресенье 24 мая 2020 года отделение ракеты от самолета произошло успешно, главный двигатель ракеты заработал в штатном режиме, после чего произошла какая-то техническая неисправность, не позволившая LauncherOne взлететь в космос.
Популярная механика 09:29
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Общество

Рособрнадзор опубликовал уточнённое расписание ЕГЭ

Основной период сдачи единого госэкзамена начнётся 3 июля. В этот день выпускники сдадут ЕГЭ по по географии, литературе и информатике.
МордовМедиа вчера в 13:36
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Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
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