Армия и оружие
REGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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с чего всё началось
Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:10
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Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
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Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
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Metaratings вчера в 12:06
Общество
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Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
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Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки
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Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны
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Газета.Ru 09:35
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Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
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Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One
MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
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Глава Пскова Елена Полонская вместе с мужем участвовала в поисках пропавшей в садоводстве «Кебь» Псковского района трёхлетней девочки 26 мая.
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Apple может выпустить iPhone без отверстий
Компания Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.
News.ru 13:34
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Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
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Космос
Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы
Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
Экономика
Индекс S&P 500 впервые с начала пандемии превысил 3000 пунктов
Индекс широкого рынка S&P 500, который объединяет крупнейшие по капитализации компании на рынках США из различных секторов, 26 мая в течение дня вырос на 2,2%, превысив 3000 пунктов впервые с начала пандемии COVID-19, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.
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Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
Политика
США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
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Ракете Илона Маска впервые доверят жизни астронавтов
Совместная миссия с НАСА станет прецедентом, ранее многоразовым ракетам SpaceX жизни астронавтов не доверяли.
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Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
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Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
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Общество
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URA.Ru 15:46
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