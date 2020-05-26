Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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с чего всё началось

Источник: Россия начала постройку первого стратегического «стелс»-бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала постройку первого опытного образца стратегического "стелс"-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:10

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СМИ узнали о строительстве в России стелс-бомбардировщика

РБК01:07

В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Российская газета00:46

Началось строительство первого стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА

Взгляд.рувчера в 21:56

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ruвчера в 22:26

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

Известиявчера в 21:50

В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

News.ruвчера в 20:35

Источник: Россия начала постройку первого стратегического «стелс»-бомбардировщика ПАК ДА

ТАССвчера в 20:10
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

РИА Новости 01:36
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Происшествия

87 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирской области

Оперштаб сообщил 26 мая о 87 новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области.
Atas.info 01:35
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Известия 02:34
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирусную инфекцию.
Pro Город Владимир вчера в 04:00
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Происшествия

В Курганской области похитили человека

В марте 2018 года трое курганцев похитили жителя села Падеринское Кетовского района.
URA.Ru 02:25
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
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Армия и оружие

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

РИА Новости 01:21
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Политика

Правительство согласилось с предложением развивать в России агротуризм

Законопроект предусматривает введение в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" термина "сельский туризм (агротуризм)" и его определение.
Интерфакс 02:22
Кино

Сценарист «Джона Уика» работает над экранизациями двух видеоигр

My Friend Pedro — игра в жанре шутера, где главный герой бегает по разнообразным 2D-уровням, замедляет время, использует навыки паркура, стреляет с двух рук и время от времени разговаривает с бананом.
Киноафиша России вчера в 08:19
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Энергетика

Brent подорожала до $36,23 за баррель

К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,97%), до $36,23 за баррель.
Интерфакс 01:25
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Фигурное катание

Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok

Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
4
Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Metaratings вчера в 12:06
1
Спорт

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Известия вчера в 18:19
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
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Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru вчера в 15:05
Здоровье

В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Здоровье

79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Алтайском крае

По данным на 26 мая, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Алтайская правда 01:35
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 72 новых случая коронавируса

В Челябинской области на утро 26 мая зафиксировано 2356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Южноуральская панорама 02:25
Общество

Эпидемиолог рассказал, когда снимут ограничения по коронавирусу

В случае если установится такой уровень, занос вируса будет иметь меньший эффект, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
News.ru 24 мая в 00:42
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек

Регион 64 01:38
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Общество

Первые ЕГЭ в России пройдут без школьников

Ранее 25 мая министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля.
Lenta.ru вчера в 12:20
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Кино

Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя

Evo-rus.com вчера в 15:27
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Происшествия

На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Общество

Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня

В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 13:35
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