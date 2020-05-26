Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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с чего всё началось

Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:10

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Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА

Известия08:02

Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА

Российская газета07:42

Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

ТАССвчера в 20:10

СМИ узнали о строительстве в России стелс-бомбардировщика

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В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ruвчера в 22:26

В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

News.ruвчера в 20:35

Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА

Взгляд.ру04:32
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Общество

Цифровые пропуска Московской области с 27 мая в столице действовать не будут

Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
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Энергетика

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС 14:11
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Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Политика

Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ

Gazeta.SPb 08:37
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Хоккей

Панарин: «В России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель»

На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги.
Sport24.ru 14:11
Здоровье

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
Интерфакс 08:36
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Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Vprognoze.ru вчера в 12:47
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33
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Спорт

Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings 12:38
Происшествия

В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка

В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
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Футбол

Клубы Серии А согласовали возобновление чемпионата 13 июня

Полноценное возобновление состоится 20 июня, когда команды проведут игры 27-го тура Серии А. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет известно 29 мая по итогам встречи руководства итальянской лиги с Министерством спорта страны.
Матч ТВ 15:43
Киберспорт

В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger

За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.
Cyber.sports.ru вчера в 15:26
Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
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Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Киберспорт

Подписчики PS Plus получат Call of Duty: WWII бесплатно

Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
Народные новости 12:59
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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Политика

Число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч — Трамп

Эпидемия коронавируса в США унесет более 100 тысяч жизней граждан, а не миллионы, заявил презент США Дональд Трамп 26 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:46
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
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Общество

Собянин рассказал о перспективах московского бизнеса

Московский Комсомолец 13:45
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Футбол

Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ с 30 мая

Провёл беседу министром здравоохранения Максимом Степановым, в ходе которой получили разрешение проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.
Metaratings 11:04
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Политика

Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
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Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня 10:04
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