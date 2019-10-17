Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

с чего всё началось

Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.

В России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Политика МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.

Политика Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Здоровье Электронные сигареты вызывают травму легких Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США (CDC) зафиксировал новый вид заболевания, которое получило название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), то есть «травма легких, порожденная электронными сигаретами или вейпингом».

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Спорт Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

Здоровье Медики назвали продукты для лечения похмелья Как утверждают медики, лучше всего справиться с похмельем поможет простая вода, витамин B6 и спортивные напитки с сахаром и электролитами.

Технологии Ватикан выпустил электронные четки В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных.

Здоровье Опрос: врачи не верят данным Минздрава РФ по диспансеризации В 2018 году цифрам Минздрава о профосмотрах россиян не верили 72% опрошенных, 37% респондентов слышали о заполнении врачами листов диспансеризации без пациентов.

Политика В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Политика РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Технологии Apple заговорила с бизнесом Чат для общения с покупателями нашел первого клиента в России Компания Apple нашла первого партнера в России для инструмента Business Chat, позволяющего компаниям общаться с клиентами через iMessage.

Происшествия Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Экономика Фонд защиты прав дольщиков и Пензенская область заключили соглашение В свою очередь Олег Говорун пояснил, что в ноябре на заседании наблюдательного совета фонда планируется рассмотреть варианты завершения строительства проблемных объектов в Пензенской области или выплаты компенсаций.