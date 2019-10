Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США (CDC) зафиксировал новый вид заболевания, которое получило название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), то есть «травма легких, порожденная электронными сигаретами или вейпингом».