Общество
Lenta.ruВ России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.
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с чего всё началось
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.РБКвчера в 17:00
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Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика
Сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу
Подконтрольные «Роскосмосу» предприятия предупредили об ужесточении правил выезда за границу, которые распространяются на сотрудников, не имеющих допуска к гостайне.
Дождь 02:24
Происшествия
«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»
Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Политика
Эрдоган резко раскритиковал главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с резкой критикой в отношении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил за ограничение экспорта оружия в Турцию на фоне проводимой в Сирии операции против курдов, сообщает издание Bild.
Московский Комсомолец вчера в 13:07
Авто
Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:12
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Экономика
Омское зерно незаконно возят в Казахстан
На прошедшей вчера, 16 октября встрече с аграриями заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут обсудила ситуацию с экспортом сельскохозяйственной продукции, сообщают «Коммерческие Вести».
Om1.ru 02:00
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Общество
Россельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
РИА Новости 03:28
Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com 03:49
Космос
Запущенный российским космонавтом наноспутник сошел с орбиты
Российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 вошел в атмосферу Земли и прекратил свое существование.
РЕН ТВ вчера в 01:46
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Автоспорт
В «Торо Россо» объяснили, почему не хотят отпускать Квята в «Ред Булл»
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, почему хочет, чтобы российский гонщик Даниил Квят не переходил в «Ред Булл», а остался в его команде и в следующем сезоне.
Чемпионат 03:54
Происшествия
В Петербурге двое мужчин изнасиловали иностранца, пишут СМИ
Двое мужчин напали на молодого человека и оттащили к заброшенным зданиям, где и изнасиловали. После обращения студента проводится проверка.
РИА Новости 04:30
Футбол
На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники
РЕН ТВ вчера в 20:40
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри
В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
Sport.ru вчера в 11:51
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Интерфакс вчера в 10:59
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Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Политика
Москва намерена признать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка
Проект предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.
ИА Новороссия 04:46
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14