Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

с чего всё началось

Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.

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