Общество
Lenta.ruВ России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.
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с чего всё началось
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.РБКвчера в 17:00
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Украинские пограничники задержали соратника Порошенко Гладковского
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Фестиваль, посвященный всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, открылся на его родине в Красноярске 16 октября.
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Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет
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Medvestnik.ru 15 октября в 13:54
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
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Газета.Ru вчера в 03:49
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Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
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Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
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Известия 05:29
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
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Награду за лучший дебютный фильм получила американка Белла Торн, которая сняла свой первый взрослый фильм в этом году.
ИнфоСМИ 04:12
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Армия и оружие
«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты
Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
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Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
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Финляндия с 11 ноября начнет выдавать россиянам шенгенские визы сроком до пяти лет и изменит ее внешний вид.
Афиша Daily 09:05
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В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи
Места памяти и скорби организованы в городах Крыма в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
РИА Новости 06:55
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Общество
Брат Нурмагомедова заявил о непричастности семьи к избиению Мирзаева
Телеканал 360° 09:11
Политика
Генпрокурор Украины разрешил привлечь к ответственности депутата Рады — СМИ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал документ о привлечение к ответственности депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ярослава Дубневича, сообщило 17 октября издание «Украинская правда».
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Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
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Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
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В Перми бродячие собаки съели пенсионерку
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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46