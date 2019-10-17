Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.
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с чего всё началось

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
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