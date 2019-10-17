Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России признали недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах предложено скорректировать до реалистичных значений. Об этом говорится в материале Счетной палаты по госпрограмме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 17 октября.
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с чего всё началось

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
РБКвчера в 17:00

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Правительство признало недостижимым план борьбы с нелегальным алкоголем

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СМИ: власти провалили борьбу с нелегальным алкоголем

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Власти РФ предложили скорректировать планы по борьбе с нелегальным спиртным

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Борьба с нелегальным алкоголем в России зашла в тупик

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Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

РБКвчера в 17:00
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Суд смягчил приговор полковнику Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.
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Происшествия

Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова

Вечерний курьер 13:09
Происшествия

Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области.
Коммерсантъ 15:24
Хоккей

Российского игрока НХЛ дисквалифицировали за допинг

Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Lenta.ru 14:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве

В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.
Комсомольская правда 05:36
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Происшествия

Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия

Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
МР7.ру 14:29
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Армия и оружие

В Анкаре заявили, что США согласились с условиями Турции по Сирии

США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Интерфакс 14:28
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Газета.Ru вчера в 19:39
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Авто

Снова мимо России: представлен хэтчбек Toyota Yaris нового поколения

Компания Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris, предназначенного для рынков Европы и Японии.
Wroom.ru вчера в 08:21
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Общество

Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 10:48
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru вчера в 06:32
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
Политика

Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ

Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
РИА Новости 09:28
Происшествия

Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
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Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
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Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Космос

Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках

В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Политика

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения

Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
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