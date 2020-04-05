Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
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В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
РИА Новости06:05

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В Госдуме оценили идею обязать магазины выдавать маски покупателям

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В России предложили обязать магазины раздавать маски покупателям

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News.ru06:38

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

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Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
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В Москве начали дополнительно раздавать еду бездомным людям.
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Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
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Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Общество

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Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Народные новости вчера в 13:03
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Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

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Возвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации

Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа.
Pravda.Ru 09:25
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

Члены комитета попросили россиян не вестись на уловки мошенников и не открывать никому двери: под предлогом дезинфекции они могут совершить в квартире кражу или другие преступления.
Слово и Дело 03:07
Общество

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

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Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
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Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Футбол

Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин

Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
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Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса

В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Московский Комсомолец 10:15
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Общество

Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru вчера в 14:32
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Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Здоровье

Медики выяснили, скольких может заразить один пациент с COVID-19

По информации китайских медиков, которая основывается на статистических данных и наблюдениях, один инфицированный коронавирусом в среднем может заразить еще двух-трех человек в течение пяти суток.
Rusvesna.su 10:15
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