Коронавирус
RT на русскомВ России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
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Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.РИА Новости06:05
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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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Возвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации
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Здоровье
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне коронавируса
Члены комитета попросили россиян не вестись на уловки мошенников и не открывать никому двери: под предлогом дезинфекции они могут совершить в квартире кражу или другие преступления.
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В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
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Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
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Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Происшествия
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Единоборства
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Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Футбол
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Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Общество
В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса
В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
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Общество
Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Здоровье
Медики выяснили, скольких может заразить один пациент с COVID-19
По информации китайских медиков, которая основывается на статистических данных и наблюдениях, один инфицированный коронавирусом в среднем может заразить еще двух-трех человек в течение пяти суток.