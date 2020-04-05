Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

с чего всё началось

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

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