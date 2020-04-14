Экономика
Lenta.ruВ России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК11:56
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Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
Ведомости 12:16
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия
Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК, приостанавливает свою работу из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Украина.ру 10:46
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости 10:26
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса. Разъяснения появились в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф.
Piter.tv 11:12
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Экономика
В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты
Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Гаджеты
AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U
В Сети в очередной раз появились свидетельства подготовки флагманского 15-Вт процессора Ryzen 9 4900U.
3DNews 10:52
Политика
Власти Нью-Йорка не снимут санитарных ограничений
Олбани, США, 14 апреля 2020, 16:52 — REGNUM Если федеральные власти США потребуют снять санитарные ограничения, власти штата Нью-Йорк не подчинятся, передаёт 14 апреля CNN.
REGNUM 09:52
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Происшествия
В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте».
РБК 03:40
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно.
Российская газета 09:05
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Политика
Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ.
Российская газета 09:06
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил смертность в Италии антибиотиками
Комаровский отметил, что, если активно используются антибиотики, "особенно если без повода", то вероятность того, что на территории данного региона у людей будут распространены бактерии, "устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", выше.
Московский Комсомолец 12:38
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Космос
Астрономы сделали снимки распадающейся на фрагменты кометы ATLAS Y4
Комета ATLAS (C 2019 Y4) разваливается на части. Во всем мире астрономы наблюдают этот процесс распада. Видны даже отдельные фрагменты.
HotGeo 11:46
Футбол
«26 лет назад я мог и так». Карпин — о своем суперголе «Галатасараю»
26 лет назад, оказывается, я еще мог и так, — написал Карпин в Instagram. Он также опубликовал видео гола.
Спорт-Экспресс 11:14
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписавшиеся под декларацией рестораторы обязаны информировать отрасль о расторжениях договоров из-за отказа арендодателя пересмотреть условия аренды.
Ведомости 05:38