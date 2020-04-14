Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

с чего всё началось

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Здоровье Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. 54

Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы. 60

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,4K

Экономика Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия Крупнейшее на Украине угледобывающее предприятие «Павлоградуголь», входящее в холдинг Рината Ахметова ДТЭК, приостанавливает свою работу из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией. 2,4K

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 26

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 332

Экономика В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%. 2

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 19

Политика Более 70 российских школьников застряли в США В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. 487

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 354

Гаджеты AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U В Сети в очередной раз появились свидетельства подготовки флагманского 15-Вт процессора Ryzen 9 4900U.

Политика Власти Нью-Йорка не снимут санитарных ограничений Олбани, США, 14 апреля 2020, 16:52 — REGNUM Если федеральные власти США потребуют снять санитарные ограничения, власти штата Нью-Йорк не подчинятся, передаёт 14 апреля CNN. 5

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 37

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 886

Общество Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. 211

Энергетика Цены на нефть эталонных марок продолжают падать По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. 44

Здоровье Доктор Комаровский объяснил смертность в Италии антибиотиками Комаровский отметил, что, если активно используются антибиотики, "особенно если без повода", то вероятность того, что на территории данного региона у людей будут распространены бактерии, "устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", выше. 7

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 133

Космос Астрономы сделали снимки распадающейся на фрагменты кометы ATLAS Y4 Комета ATLAS (C 2019 Y4) разваливается на части. Во всем мире астрономы наблюдают этот процесс распада. Видны даже отдельные фрагменты.