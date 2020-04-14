Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.
РБК11:56

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Бизнес призвал раздать продуктовые карточки из-за коронавируса

Forbes12:04

Бизнес призвал вернуться к идее введения продовольственных карточек

News.ru12:11

Бизнес попросил выдать россиянам продовольственные карточки

ФедералПресс12:11

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Lenta.ru12:29

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

РБК11:56

Бизнес попросил власти России вернуться к идее продуктовых карточек

Говорит Москва11:35

Российский бизнес попросил вернуться к идее раздачи продуктовых карточек на время борьбы с коронавирусом

БИЗНЕС Online11:28
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OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

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Lenta.ru 07:28
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Общество

ЕГЭ могут снова перенести после майских праздников

Решение примут после майских праздников исходя из ситуации с коронавирусом.
Телеканал 360° 11:02
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
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Политика

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

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Российская газета 09:06
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Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
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Происшествия

Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщины

Lenta.ru 12:32
Кино

Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза»

Сегодня режиссёр Константин Хабенский опубликовал в Сети первый трейлер этого фильма.
Inc-news.ru вчера в 13:35
Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
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Общество

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
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Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Футбол

Президент «Насьонала»: Роналду сам позвонил нам, и мы дали ему возможность тренироваться

Президент португальского «Насьонала» Руи Алвеш рассказал, почему нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тренируется с его командой.
Чемпионат 12:14
Происшествия

Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Общество

Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии

О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар.
Ведомости 11:10
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Происшествия

В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
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Происшествия

Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

Газета.Ru 04:49
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Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
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Общество

Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани

Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
News.ru 11:50
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
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Наука

Новый вид черных игуан на Карибах находится под угрозой исчезновения

На Малых Антильских островах (островах Саба и Монтсератт) в Карибском бассейне был обнаружен эндемичный вид черной игуаны-меланиста (Iguana melanoderma), который, как считают авторы исследования, находится под угрозой исчезновения.
Научная Россия 10:50
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
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